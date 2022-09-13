Сегодня День программиста: что происходит с рабочими местами и зарплатами у этих специалистов в 2022 годуГубернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл промежуточные итоги реновации ЗАТО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.22 19:30

Андрей Чибис: расширение Мурманского транспортного узла и газификация региона остаются задачами с наибольшим приоритетом

В Москве стартовал форум «ГЧП-2022», посвящённый вопросам государственно-частного сотрудничества. На него был приглашён и глава нашего региона Андрей Чибис для обсуждения экономических проектов Мурманской области.

Несмотря на непростое для экономики страны время, Заполярье продолжает развиваться. По словам экспертов, регион привлекает финансы. В Национальном рейтинге инвестиционного климата область занимает 16 позицию.

Благодаря сотрудничеству государства и частного бизнеса в регионе появились ледовая арена «Метеор», «Экотехнопарк» в Междуречье, биотопливные котельные в Умбе и многое другое. В этом году на форуме «ГЧП-2022» в Москве было представлено 5 проектов на сумму более 21 млрд рублей. Все они направлены на улучшение качества жизни северян. Один из самых ярких– культурно-деловой центр «Новый Мурманск».

Светлана Панфилова, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области»: «Это – его прообраз. Мы совместно с компанией «Стрелка» разработали полноценный мастер-план с размещением, с обоснованием, с маркетинговым исследованием всех объектов, и это для нас новый туристический центр в 2030 году, это для нас новый деловой центр, который обеспечивает в том числе там мероприятия не только регионального масштаба, но и, возможно, для использования на площадках федеральных, также это становится витриной арктической урбанистики».

Среди будущих проектов - строительство аквапарка, физкультурного комплекса с бассейном, манежа с полноценным футбольным полем и отеля на базе гостиницы «Шахтёр» в Мурманске. Помимо этого, по мнению специалистов, в настоящее время государство оказывает широкие меры поддержки регионам, что выражается в формировании особых экономических режимов и зон.

Глава региона отметил, что именно благодаря таким «инструментам» помощи, Заполярье и реализует свои инвестпроекты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это и территория опережающего развития «Столица Арктики» - первая и единственная в российской Арктике, это Арктическая зона Российской Федерации, куда мы полностью входим. Инструменты, которые мы создали на своём уровне, радикальны, мы в шесть раз снизили налоги для малого и среднего бизнеса дав возможность им вкладывать в инфраструктуру. Это, конечно, дало дополнительный толчок для реализации проектов».

При этом губернатор подчеркнул, что систематизация мер поддержки, расширение Мурманского транспортного узла и газификация региона остаются задачами с наибольшим приоритетом.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)39,3 тысячи рублей в месяц: Мурманская область находится на 7-м месте в стране по размеру трат-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро теряет почти 38 копеек-PRO Энергетику (18+)16 сентября в Мурманской области стартуют мероприятия всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-PRO ЖКХ (18+)Проверка качества воды в Мурманске продолжается, на отдельных объектах устраняются выявленные нарушения-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика