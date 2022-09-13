Андрей Чибис: расширение Мурманского транспортного узла и газификация региона остаются задачами с наибольшим приоритетом

В Москве стартовал форум «ГЧП-2022», посвящённый вопросам государственно-частного сотрудничества. На него был приглашён и глава нашего региона Андрей Чибис для обсуждения экономических проектов Мурманской области.

Несмотря на непростое для экономики страны время, Заполярье продолжает развиваться. По словам экспертов, регион привлекает финансы. В Национальном рейтинге инвестиционного климата область занимает 16 позицию.

Благодаря сотрудничеству государства и частного бизнеса в регионе появились ледовая арена «Метеор», «Экотехнопарк» в Междуречье, биотопливные котельные в Умбе и многое другое. В этом году на форуме «ГЧП-2022» в Москве было представлено 5 проектов на сумму более 21 млрд рублей. Все они направлены на улучшение качества жизни северян. Один из самых ярких– культурно-деловой центр «Новый Мурманск».

Светлана Панфилова, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области»: «Это – его прообраз. Мы совместно с компанией «Стрелка» разработали полноценный мастер-план с размещением, с обоснованием, с маркетинговым исследованием всех объектов, и это для нас новый туристический центр в 2030 году, это для нас новый деловой центр, который обеспечивает в том числе там мероприятия не только регионального масштаба, но и, возможно, для использования на площадках федеральных, также это становится витриной арктической урбанистики».

Среди будущих проектов - строительство аквапарка, физкультурного комплекса с бассейном, манежа с полноценным футбольным полем и отеля на базе гостиницы «Шахтёр» в Мурманске. Помимо этого, по мнению специалистов, в настоящее время государство оказывает широкие меры поддержки регионам, что выражается в формировании особых экономических режимов и зон.

Глава региона отметил, что именно благодаря таким «инструментам» помощи, Заполярье и реализует свои инвестпроекты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это и территория опережающего развития «Столица Арктики» - первая и единственная в российской Арктике, это Арктическая зона Российской Федерации, куда мы полностью входим. Инструменты, которые мы создали на своём уровне, радикальны, мы в шесть раз снизили налоги для малого и среднего бизнеса дав возможность им вкладывать в инфраструктуру. Это, конечно, дало дополнительный толчок для реализации проектов».

При этом губернатор подчеркнул, что систематизация мер поддержки, расширение Мурманского транспортного узла и газификация региона остаются задачами с наибольшим приоритетом.