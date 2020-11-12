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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.20 19:30

Андрей Чибис рассказал о ключевых трендах экономики Мурманской области на форуме «Сильные идеи для нового времени Агентства стратегических инициатив

Основная идея, которую, так или иначе пытался донести до участников этой встречи в Москве глава нашего региона – проста. Развивая производство, можно делать ставку на модернизацию и рост не только мощностей компаний, но и выстраивать, по сути, за счёт промышленных гигантов городское пространство и модернизировать систему образования. Всё это в условиях далеко нетепличного Заполярья, с его непогодой и ходом.

Про идею реновации портовых территорий, создание уникального городского пространства и международного культурно-делового центра, интегрированных в современную городскую застройку жители областного центра, так или иначе многие слышали. Но Андрей Чибис взял и заключил соглашение с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики на инвестиции в 5 миллиардов рублей. Плюс, полтора миллиарда каждый на перезагрузку будут тратить каждый год из областного бюджета. Цифры и подписи на документах внушают доверие.

Андрей Чибис,  губернатор Мурманской области: «Сегодня мы разрабатываем очень детальный проект. Помимо текущего благоустройства готовится проект трансформации городского пространства. Это своего рода редевелопмент портовой территории и неработающего судоремонтного завода. Благодаря реализации проекта будет обеспечена связка между этой территорией и историческим центром города. Появится качественно новое городское пространство».

Власти взяли тренд и на сохранение экологии региона. Речь, прежде всего, о создании в Мончегорске передового металлургического производства. На эти цели одна из небезызвестных компаний потратит более 100 миллиардов рублей.

Инвестиции потихоньку приходят и в туристическую отрасль региона. Правительство области делает ставку на «Уютную Арктику», доступный для гостей Русский Север - два часа перелёта на самолёте и ты можешь посмотреть на полярное сияние, оленей и другую «экзотику» - не типичную для южных регионов.

 

Комментарии

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Евгений_М
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