Андрей Чибис рассказал об итогах визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина

Напомним, председатель правительства посетил Мурманскую область 21 октября, в рабочей поездке его сопровождали два вице-премьера и несколько федеральных министров.

Помимо поднятия флага на атомоходе «Арктика», Михаил Мишустин провёл в Мурманске несколько деловых заседаний – совещание по развитию Севморпути, встречу с инвесторами Арктической зоны России, двусторонние переговоры с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Результатом этой работы, по словам главы региона, стал ряд принципиальных решений крайне важных для Заполярья. Так, председатель правительства уделил внимание проекту комплексной модернизации Мурманского транспортного узла. Михаил Мишустин поддержал предложение региона об увеличении с 2021 года объёмов госзаказа на морскую геологоразведку. Это значит, что ценные специалисты в этой области получат работу.

Помимо экономической повестки, предметом обсуждения стали также социальные вопросы. Один из них – возвращение к планам реновации гарнизонов и ЗАТО, отложенным из-за нехватки средств. Ещё один успех, как отметил губернатор, - полученное согласие на дополнительное федеральное финансирование модернизации системы здравоохранения Заполярья, прежде всего, областной больницы и онкодиспансера.