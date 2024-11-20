Андрей Чибис с рабочим визитом посетил Североморск
Одной из первых точек объезда стал бассейн на Площади Мужества. Он будет оснащён большой и малой чашами, а также спортивным залом с местами для зрителей. Ввести в эксплантацию его планируют в будущем году.
Затем губернатор осмотрел территорию городского парка. В 2024 здесь установили современный детский игровой комплекс. По мнению главы региона, подсветка жилых домов, расположенных рядом с зоной отдыха, станет важным элементом городской среды.
В ходе объезда Андрей Чибис также побывал в Доме офицеров, который будет реконструирован в рамках комплексного плана реновации ЗАТО, и оценил ход работ по строительству городского стадиона ЦСКА.
Заключительным пунктом визита стало посещение центральной районной больницы, где ведутся активные работы по капремонту хирургического корпуса.