Андрей Чибис с рабочим визитом посетил Североморск

Глава региона ознакомился с ходом работ по строительству и благоустройству значимых городских объектов, обсудив с руководителем муниципалитета Владимиром Евменьковым и подрядчиками ключевые этапы и планы их завершения.

Одной из первых точек объезда стал бассейн на Площади Мужества. Он будет оснащён большой и малой чашами, а также спортивным залом с местами для зрителей. Ввести в эксплантацию его планируют в будущем году.

Затем губернатор осмотрел территорию городского парка. В 2024 здесь установили современный детский игровой комплекс. По мнению главы региона, подсветка жилых домов, расположенных рядом с зоной отдыха, станет важным элементом городской среды.

В ходе объезда Андрей Чибис также побывал в Доме офицеров, который будет реконструирован в рамках комплексного плана реновации ЗАТО, и оценил ход работ по строительству городского стадиона ЦСКА.

Заключительным пунктом визита стало посещение центральной районной больницы, где ведутся активные работы по капремонту хирургического корпуса.