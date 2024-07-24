День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.07.24 19:30
Андрей Чибис сдал необходимые документы в Избирательную комиссию Мурманской области
Андрей Чибис, выдвинутый Мурманским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представил в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах губернатора Мурманской области.
Конкуренцию в предвыборной гонке действующему главе региона могут составить кандидат от ЛДПР Станислав Гонтарь, Юрий Климченко, выдвинутый Региональным отделением «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Юрий Ваталин от регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации и самовыдвиженец Кариб Гаджимагомедов.
Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоялся в единый день голосования 7-8 сентября.
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Последние комментарии
В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
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Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
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