Андрей Чибис: сегодня, действительно, духоподъёмный день

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указы о присоединении к России четырёх бывших территорий Украины. В честь этого радостного события и в поддержку итогов референдумов в Мурманске в сквере на улице Ленинградской состоялся митинг-концерт.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указы о присоединении к России четырёх бывших территорий Украины. В честь этого радостного события и в поддержку итогов референдумов в Мурманске в сквере на улице Ленинградской состоялся митинг-концерт.

Митинги в поддержку итогов референдума состоялись во многих городах России, Мурманск не стал исключением. В сквер на улице Ленинградской поддержать решение жителей Донбасса о присоединении к России пришли десятки людей:

- Как мы долго этого ждали. Мое сердце наполнено радостью.

- Замечательно! Россия собирает свои территории, которые были в её составе раньше.

- Я сама полтавская, с Украины. Во время войны отец здесь воевал…

Этот Зеленский – клоун. Продал всю Украину.

- Теперь Россия стала больше, масштабнее. Я думаю, что сильнее.

- Добро пожаловать домой!

Северяне пришли на митинг, чтобы выразить сою поддержку и участникам специальной военной операции:

- Я пришёл сюда, чтобы поддержать ребят. Максимально будем поддерживать тех, кто там и тех, кто здесь в городе нашем остался.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Поддерживаем жителей Херсонской и Запорожской областей. Донецкой и Луганской республик. Сегодня мы поддерживаем нашего президента, который восстанавливает историческую справедливость, возвращая исконно русские земли».

А в это время в Москве проходила церемония подписания договоров о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Перед этим глава государства сделал ряд важных заявлений. Назвал США единственной страной, применившей ядерное оружие, причём дважды. По мнению Путина, именно этой стране была выгодна диверсия на газопроводах «Северный поток». Президент подчеркнул, что Россия не стремится создать новый Советский Союз и призвал Киев к переговорам.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия. Ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст», - сказал Владимир Путин.

В исторической для страны церемонии в Георгиевском зале Кремля принимали участие члены правительства, Совета Безопасности, сенаторы и депутаты, главы регионов России , в том числе и губернатор Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я практически каждый день провожаю мобилизованных бойцов. И эти парни каждый раз говорят: «Мы не подведём!». Сегодня, действительно, духоподъёмный день, когда наша задача быть вместе, сильнее, обеспечить защиту всех наших людей. В том числе и тех, которые проголосовали и сделали свой ответственный выбор».

Что касается подписания договоров о присоединении, то в ближайшее время начнётся интеграция новых регионов в состав России. Процесс этот, по мнению аналитиков, будет проще, чем после референдума в Крыму.