День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.22 19:30
Андрей Чибис сегодня работал в Калининградской области
«Сегодня работаю в самой западной точке нашей страны - Калининградской области. Здесь тоже проходят боевое слаживание северяне. На бытовые условия и подготовку не жаловались. Все их точечные вопросы взяли в работу. А ещё бойцы спрашивали, есть ли уже в Мурманске снег, и приглашали к ним ещё приехать», - написал на совей станице в телеграм-канале Андрей Чибис.
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, накануне глава региона посетил Ленинградскую область, где проходят подготовку мобилизованные жители нашего региона. В часть Андрей Чибис привёз теплые вещи и другое снаряжение.
А на следующий день он отправился в Калининград.
«Сегодня работаю в самой западной точке нашей страны - Калининградской области. Здесь тоже проходят боевое слаживание северяне. На бытовые условия и подготовку не жаловались. Все их точечные вопросы взяли в работу. А ещё бойцы спрашивали, есть ли уже в Мурманске снег, и приглашали к ним ещё приехать», - написал на совей станице в телеграм-канале Андрей Чибис.
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