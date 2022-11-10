Андрей Чибис сегодня работал в Калининградской области

«Сегодня работаю в самой западной точке нашей страны - Калининградской области. Здесь тоже проходят боевое слаживание северяне. На бытовые условия и подготовку не жаловались. Все их точечные вопросы взяли в работу. А ещё бойцы спрашивали, есть ли уже в Мурманске снег, и приглашали к ним ещё приехать», - написал на совей станице в телеграм-канале Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, накануне глава региона посетил Ленинградскую область, где проходят подготовку мобилизованные жители нашего региона. В часть Андрей Чибис привёз теплые вещи и другое снаряжение.

А на следующий день он отправился в Калининград.

«Сегодня работаю в самой западной точке нашей страны - Калининградской области. Здесь тоже проходят боевое слаживание северяне. На бытовые условия и подготовку не жаловались. Все их точечные вопросы взяли в работу. А ещё бойцы спрашивали, есть ли уже в Мурманске снег, и приглашали к ним ещё приехать», - написал на совей станице в телеграм-канале Андрей Чибис.