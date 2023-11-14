Андрей Чибис сообщил, что Министерство строительства Мурманской области возглавит Алексей Грачиков

До этого Алексей Грачиков трудился в должности заместителя руководителя ведомства.

Глава региона отметил, что Алексей Грачиков проделал колоссальную работу и на стадии подготовки совещания по модернизации ЗАТО под руководством Президента России в Мурманске, а после - в организации составления плана по первоочередным мероприятиям.

Стоит отметить, что на строительство различных объектов в будущем году в проекте бюджета области заложено 15 миллиардов рублей.