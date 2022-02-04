Андрей Чибис стал гостем программы «Антонимы»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис стал гостем программы Антона Красовского. Известный журналист в прямом эфире больше часа задавал вопросы главе региона о том, как справляются северяне с грустью и, что влечёт других людей на Кольский полуостров.

Антон Красовский – известный журналист, слава к которому пришла ещё во времена «НТВ». Гостями его сольного шоу «Антонимы» становятся селебрити, общественные деятели и политики. В этот раз в прямом эфире на вопросы ведущего отвечал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Антон Красовский, журналист: «Я у каждого губернатора спрашиваю, вот вас вызывают назначать губернатором. А вы думаете, хоть бы не Кольский полуостров. Только бы не Сахалин».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нет. Перед тем, как приглашают, Президент спрашивает о настрое и готовности, твоё внутреннее состояние. Ведь невозможно заставить работать человека, если он этого не хочет».

Антон Красовский также посчитал, что на севере жить, по его мнению, грустно в отсутствии естественного освещения, на что губернатор парировал, мол, с таким напряженным графиком печалиться не приходиться.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Людям грустно. А им вообще всегда грустно».

- А вам веселее?

- Губернатору веселее, чем вам. А мне при занятости и активности проще, но я понимаю, что людям в большинстве тяжело.

И все же, всегда есть те, кому не страшны экстремальные климатические условия. Как и в далекие советские времена люди стремятся на север за высокими зарплатами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас зарплата выше в среднем по России, мы знаем, что она у кого-то и ниже. Но в целом, она высокая. А ещё у нас длинный отпуск».

- А у вас сколько он был в том году?

- Пять дней.

- Это вопрос к отделу кадров, человек нарушает дисциплину трудовую, а вы ничего не делаете.

Напомним, что Андрей Чибис также становился собеседником в программе Тины Канделаки. В свою очередь Антон Красовскиий не в первый раз общается с губернаторами, одним из его героев был 35–летний глава Калининградской области Антон Алиханов.