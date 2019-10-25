Андрей Чибис ставит перед собой задачу перезагрузить работу партии «Единая Россия»

Губернаторы, которых на минувших выборах поддержала партия «Единая Россия», смогут возглавить региональные отделения партии власти. С этой идеей согласился председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Тем не менее, Медведев признал, что эти обязанности повлекут за собой дополнительную нагрузку для глав регионов.

Ряд губернаторов выступил с предложением лично возглавить региональные отделения «Единой России». В том числе присутствующий на совещании и Андрей Чибис, глава Мурманской области.

Во время встречи с губернаторами в штабе «Единой России» в Москве Дмитрий Медведев сообщил, что поддерживает инициативу некоторых глав регионов возглавить региональные отделения партии. В частности, по мнению премьер-министра, партия даёт возможность услышать тысячи людей сразу, а представители политического объединения станут отличной опорой недавно избранным областным лидерам.

«Договорились о том, что я и мои коллеги губернаторы возглавят региональные отделения партии в своих регионах и сделают так, чтобы партия была максимально, с одной стороны, опорой для действий исполнительной власти, с другой стороны я вижу перед собой задачу перезагрузить работу в партии, - комментирует Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, - сделать партию внутри Мурманской области, действительно более современной, технологичной и нацеленной на реальные решения, каждодневные решения конкретных проблем людей с учётом той базы, той репутации, которая у партии сложилась в нашей области».

В долгий ящик принятие решения откладывать не стали. Уже сегодня утром кандидатуру Андрея Чибиса на должность руководителя областного отделения «Единой России» согласовали. Также лидерами филиалов партии в регионах назначили и 13 остальных губернаторов, участвовавших во встрече с Дмитрием Медведевым.