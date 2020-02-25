Андрей Чибис: то, что сейчас мальчик идёт на поправку, безусловно, заслуга наших медицинских работников

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, поручил наградить врачей, спасших жизнь мальчику из Кандалакши. Этот вопрос обсудили первым на оперативном совещании в региональном правительстве.

Губернатор поручил Министерству здравоохранения разработать предложения по награде. Их глава региона рассмотрит лично.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Действительно уникальный, чудесное спасение, 11-летнего мальчика, который был избит. Я напомню, что он прибыл в больницу с температурой тела 26 градусов, то, что сейчас он идёт на поправку, безусловно, заслуга наших медицинских работников».