Андрей Чибис в Кремле принял участие во встрече Владимира Путина с избранными 8 сентября губернаторами

Президент России Владимир Владимирович Путин встретился с 19 губернаторами, избранными в единый день голосования - 8 сентября. В числе приглашенных в Кремль - глава Мурманской области.

В ходе встречи в Кремле Андрей Чибис заручился поддержкой президента по вопросам компенсации скачка цен на мазут и становления Мурманска как центра формирования арктической повестки. Владимир Путин поздравил губернаторов с избранием на высокие должности, пожелал им не снижать темп работы:

- Нужно работать напряжённо, чувствовать то, чего люди ожидают и как реагируют на то, что вы делаете, для того, чтобы оправдать эти ожидания. Это чрезвычайно важная вещь. Я нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта - и жизненного, и профессионального.