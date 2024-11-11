Андрей Чибис в Мурманске проверил ход реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина»

Напомним, что после ремонта в его стенах откроют первый в стране Центр цифрового искусства «Муза».

Глава региона осмотрел здание и провёл на площадке совещание, в котором участвовали представители строительного блока регионального правительства, сенатор Елена Дягилева, глава Мурманска Юрий Сердечкин и подрядчики.

Работа по обновлению знакового для региона объекта идёт по плану. Специалисты используя и самые современные технологии.

Проект непростой, но уже отреставрирован фасад, сейчас рабочие проводят покраску. Исторический облик здания сохранят.

После реконструкции, став цифровым центром, здесь будут получать дополнительное образование в разных отраслях школьники с 5-го класса.