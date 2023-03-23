Андрей Чибис: в условиях гибридной войны, которую ведёт Запад против нас, необходимо укреплять связи с союзниками

Глава региона в своём телеграмм-канале прокомментировал доклад председателя правительства страны Михаила Мишустина.

Андрей Чибис отметил факт, что кабинет министров делает много для развития Арктики. Так же глава региона раскрыл подробности своего визита в Армению. Где уже состоялся ряд деловых встреч.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача в условиях гибридной войны, которую ведёт Запад против нас, необходимо укреплять связи с союзниками. Мы уже начали работу с нашими китайскими партнёрами. Активно работаем с Республикой Беларусь. Сейчас с этими же целями нахожусь в Армении, чтобы найти новые точки соприкосновения и точки роста».