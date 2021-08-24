День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.21 19:30
Андрей Чибис возглавил рабочую подгруппу в рамках подготовки к заседанию президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию
В возглавленную Андреем Чибисом подгруппу вошли ещё несколько глав субъектов.
Высокое доверие не случайно, оно обусловлено объективными успехами региональной системы образования. Недавно Мурманская область была признана самым безопасным для детей субъектом Федерации и вошла в десятку лучших по качеству образования.
Основными темами обсуждения на подгруппе стали вопросы развития обучения, системы оценки качества образования. Среди конкретных вопросов, по словам губернатора, были, оптимизация объёма домашних заданий и контрольных работ, а также необходимость постоянного обновления образовательных стандартов. Кроме того, обсуждалась проблема дублирования программы в школах и средних специальных образовательных учреждениях.
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