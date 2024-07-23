Андрей Чибис возглавит комиссию Госсовета по направлению «Северный морской путь»

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

В документе перечислена 21 комиссия Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны и их председатели – главы российских регионов.

«Отдельное направление по Севморпути и сама трансформация нашей рабочей группы в специальную комиссию Госсовета - новый важный инструмент, чтобы формировать решения, которые будут направлены именно на развитие Арктики», - написал на своих страницах в социальных сетях губернатор.