Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, ответил на вопросы пользователей социальных сетей

По приглашению команды «Регион51» врио губернатора Андрей Чибис принял участие в «прямой линии», во время которой ответил на вопросы пользователей социальных сетей.

В комментариях под трансляцией главе региона поступило множество вопросов, касающихся плохих дорог, проблем в сфере ЖКХ и медицине, а также перспектив жизни на севере.

Ответить за час глава региона успел только на некоторые из них. Во время беседы с журналистом Александрой Ретунской Андрей Чибис заверил, что отопительный сезон начнётся в нашем регионе начале сентября, а перехода на систему оплаты отопления «по факту» не предполагается, потому что тогда в зимние месяцы суммы в платёжках будут неподъёмными. Также врио губернатора отметил, что полюбившийся проект «Наша рыба» – долгосрочный, а над расширением его географии работа ведётся постоянно. Андрей Владимирович поручил внимательно проанализировать поступившие на «прямую линию» отклики и подготовить ответы на все вопросы.