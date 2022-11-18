Андрей Чибис вручил переходящие почётные кубки правительства Мурманской области подразделениям СФ, признанным лучшими по итогам года

В Североморске перед началом расширенного заседания Военного совета губернатор Андрей Чибис вручил переходящие почётные кубки правительства Мурманской области подразделениям, признанным лучшими по итогам года.

По итогам 2022 года почётных кубков были удостоены: экипажи ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск», фрегата «Адмирал флота Касатонов», отдельная мотострелковая бригада, бомбардировочная авиационная эскадрилья отдельного смешанного авиаполка, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион зенитного ракетного полка, радиотехнический батальон радиотехнического полка дивизии противовоздушной обороны.

Андрей Чибис отметил, что военнослужащим и их семьям правительство региона уделяет большое внимание. Это и программа реновации ЗАТО и поддержка семей участников специальной военной операции и мобилизованных северян.

Командующий флотом Александр Моисеев вручил государственные награды отличившимся офицерам. На сегодняшний день государственные награды получили более 2 тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала. 14 североморцев представлены к званию «Герой Российской Федерации», пятерым из них это звание уже присвоено.