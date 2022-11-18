Андрей Чибис вручил переходящие почётные кубки правительства Мурманской области подразделениям СФ, признанным лучшими по итогам года
По итогам 2022 года почётных кубков были удостоены: экипажи ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск», фрегата «Адмирал флота Касатонов», отдельная мотострелковая бригада, бомбардировочная авиационная эскадрилья отдельного смешанного авиаполка, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион зенитного ракетного полка, радиотехнический батальон радиотехнического полка дивизии противовоздушной обороны.
Андрей Чибис отметил, что военнослужащим и их семьям правительство региона уделяет большое внимание. Это и программа реновации ЗАТО и поддержка семей участников специальной военной операции и мобилизованных северян.
Командующий флотом Александр Моисеев вручил государственные награды отличившимся офицерам. На сегодняшний день государственные награды получили более 2 тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала. 14 североморцев представлены к званию «Герой Российской Федерации», пятерым из них это звание уже присвоено.