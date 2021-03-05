Андрей Чибис встретился с хоккеистами команды «Мурман»

Вопросы поддержки и развития хоккея с мячом в регионе губернатор Андрей Чибис обсудил с руководством и игроками хоккейного клуба «Мурман». Команда завершила сезон в высшем дивизионе не очень успешно. Год был непростым. Из-за пандемии не удалось провести выездные матчи заграницей, также некоторые игроки перенесли коронавирусную инфекцию, что также не лучшим образом сказалось на физической подготовке спортсменов.

Впрочем, теперь основная задача – подготовка к следующему сезону. Глава региона заверил, что «Мурман» может рассчитывать на всестороннюю поддержу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Как я уже говорил ранее, чтобы дополнительно поддержать команду, помимо того финансирования, которое мы выделяем, мы выделим ещё 10 млн рублей для того, чтобы у команды появилось больше возможностей, направленных на обеспечение результата».