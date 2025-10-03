Андрей Чибис встретился с лучшими учителями Мурманской области

Глава региона поздравил педагогов с предстоящим профессиональным праздником, вручил им награды и поблагодарил за высокие достижения.

5 октября в России отмечают День учителя. Эти люди, выбравшие для себя путь педагога, не просто ежедневно трудятся, они воспитывают и вкладывают важные ценности в подрастающее поколение. Например, Олеся Санташова обучает детей уже 22 года. В её семье учителями были мама и бабушка.

Олеся Санташова, педагог-психолог Мурманской коррекционной школы-интерната №3: «Самое главное, идти в профессию по призванию. Когда ты идёшь и горишь своей работой, тогда не выгораешь».

В преддверии праздника в Губернаторском лицее состоялось торжественная церемония награждения представителей системы образования. Праздничная программа концерта стала подарком для педагогов.

С благодарностью за высокий профессионализм и напутственными словами на новый учебный год выступил и глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы даёте шанс этому маленькому человечку».

Учителям вручили заслуженные награды, пожелали новых профессиональных успехов и творческого вдохновения.