Андрей Чибис выразил желание видеть исландских преподавателей в МГТУ

Сотрудничество в сфере рыбопромышленного комплекса и образования губернатор Андрей Чибис обсудил на встрече с послом Исландии в России господином Аурни Тора Сигурдссоном.

Тесное взаимодействие представителей рыбопромышленного комплекса Мурманской области с партнерами из Исландии ведётся давно. Наши предприятия активно сотрудничают с зарубежными компаниями, производящими рыбоперерабатывающее оборудование.

Например, на днях в Коле откроется фабрика по переработке рыбы. Генеральным разработчиком и подрядчиком по подбору и монтажу производственного оборудования как раз и выступила исландская компания. Кроме того, стороны обсудили возможность усилить взаимодействие в сфере высшего и профессионального образования в рамках существующего Соглашения о сотрудничестве между университетом города Акурейри и МГТУ.

Андрей Чибис выразил желание видеть исландских преподавателей в нашем вузе. Господин Аурни Тора Сигурдссон выразил ответную заинтересованность в этом предложении.