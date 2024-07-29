Конкуренцию в предвыборной гонке кандидату составят представитель ЛДПР Станислав Гонтарь, Юрий Ваталин, выдвинутый региональным отделением Коммунистической партии Российской Федерации, и Юрий Климченко - от регионального отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия» действующий глава региона Андрей Чибис зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящих выборах губернатора Мурманской области.

Соответствующее удостоверение ему вручили в стенах областного избиркома.

Конкуренцию в предвыборной гонке кандидату составят представитель ЛДПР Станислав Гонтарь, Юрий Ваталин, выдвинутый региональным отделением Коммунистической партии Российской Федерации, и Юрий Климченко - от регионального отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

А вот пятый, вероятный участник процесса, самовыдвиженец Кариб Гаджимагомедов «сошел с дистанции» и признан утратившим статус кандидата на должность губернатора Мурманской области. Претендент не подал в региональный избирком необходимый пакет документов.