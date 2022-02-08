Андрей Чибис заручился поддержкой Марата Хуснуллина по ряду инфраструктурных проектов для Мурманской области

Их глава региона обсудил в Москве на встрече с заместителем председателя правительства РФ.

Например, принципиальную поддержку зампреда получил проект «Новый Мурманск», предполагающий реконструкцию территории судоремонтного завода морского флота. Кроме того, Марат Хуснуллин высоко оценил проект комплексного развития территории жилой застройки микрорайонов «Больничный городок» и «1 микрорайон».

Одна из ключевых задач проекта – расселение аварийного жилищного фонда и создание на территории инфраструктуры для комфортного проживания.