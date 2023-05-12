Андрей Галенко, акушер-гинеколог Центра молекулярной диагностики: всё о вирусе папилломы человека и профилактике этого заболевания

Сегодня телекомпания «Арктик-ТВ» запускает в эфир новую программу «Медпросвет». В ней мы будем рассказывать всё о медицине и здоровье. Интервью с практикующими врачами, которые не понаслышке знают о наиболее актуальных сегодня проблемах со здоровьем, достижениях медицины, методах лечения, диагностики и профилактики заболеваний.

Программа будет полезна тем, кто хочет сохранить и приумножить своё здоровье, а также интересуется новостями системы здравоохранения в Мурманской области и России. Об этом и многом другом профессиональные врачи и люди, посвятившие себя теме охране здоровья, будут рассказывать по пятницам на телеканале «Арктик-ТВ».

Сегодня ведущий программы Артём Кузьмин встретился с врачом-акушером Центра молекулярной диагностики, экспертом всероссийского просветительского проекта «Женпросвет» Андреем Галенко, чтобы поговорить о вирусе папилломы человека.

Как утверждают специалисты, это одно из самых распространённых сегодня заболеваний, которым поражается до 90% населения. И привести это может к серьёзным последствиям. «Его опасность заключается в том, что, попадая в организм, он может существовать длительно, - говорит Андрей Галенко, акушер-гинеколог Центра молекулярной диагностики. - И приводит к развитию тяжёлых и, порою, смертельных заболеваний – онкологических».

Андрей Галенко во время программы «Медпросвет» расскажет, кто находится в группе риска и как выявить вирус папилломы человека до того, как он приведёт к серьёзным последствиям.

И главный совет от Андрея Галенко, акушера-гинеколога Центра молекулярной диагностики: «Надо регулярно обследоваться. И не только на вирус, но и проводить цитологические исследования».