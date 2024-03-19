Андрей Коляда: о ярком зрелище и живом интересе к истории

История предстает перед нами во многих формах – в стекле и камне, на страницах книг, в сухих цифрах научных исследований. Мы можем видеть историю в фасадах зданий и в витражах кафедральных соборов, на витринах музейных экспозиций, на большом экране и в интерфейсе видеоигр.

Однако, историческая реконструкция – как движение и как хобби, как профессиональная деятельность и развлечение, показывает, что мы можем ощутить прошлое и познать его на собственном опыте.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Андрей Коляда, участник клубов исторической реконструкции «Мидгард» (Мурманск) и «Фьорд» (Североморск), рассказывает о том, чем занимаются участники исторических реконструкций Заполярья в настоящее время, какие цели они преследуют.