Андрей Королёв - лучший бармен страны

В Москве завершился чемпионат страны среди барменов. Бесспорным чемпионом в этом году стал наш земляк Андрей Королёв. Молодой человек обошёл соперников со всей страны, доказав своё мастерство. Он уже вернулся в Заполярье, чтобы начать готовиться к международному чемпионату и пообщаться с нашим корреспондентом Кристиной Харатовой.

Андрей Королев из Североморска изучает барменское мастерство много лет. Он регулярно участвует в профессиональных конкурсах. Раньше выступал в номинации «флейринг» - готовил коктейли и показывал шоу с элементами жонглирования. В этом году попробовал силы в «Бест профи».

Андрей Королев, победитель «National Bartenders Championship-2023»: «Я на самом деле поехал и изначально планировал сделать выступление в северных мотивах. Поэтому на финальном выступлении была соответствующая музыка. Раздали всем фотографии с нашим регионом, областью. И коктейли также были украшены и подготовлены нашей северной природой».

Закусками и украшениями к напиткам стали брусничное пюре с вереском, оленина, ягель и можжевельник, а также ингредиенты от спонсоров из Китая. Удивить искушенных судей непросто, все-таки на конкурсе лучшие бармены со всей России. Но наш Андрей, справился отлично. Особенно приятно, что в подготовке ему помогала мама.

Андрей Королев, победитель «National Bartenders Championship-2023»: «Она придумала одно украшение, название для одного коктейля. И в целом... На самом деле, это один из моих последних конкурсов, а может и последний. И мне бы хотелось завершить его на позитивной ноте. Поэтому я предложил маме поехать со мной. Там она также поддержала меня и помогла в подготовке. Естественно, она первая это и увидела».

Впереди у нашего победителя еще одно серьезное, хоть и последнее испытание - выиграть чемпионат мира. Он состоится в ноябре в Риме. Идеи, чем удивить судей у Андрея есть и скоро он начнет подготовку.

Андрей Королев, победитель «National Bartenders Championship-2023»: «Каждой стране по жребию выпадает категория коктейля. Мы ее знаем. Наша категория в этом году «After dinner cocktails», коктейли после ужина, скажем так. Есть определенные критерии, которые позволяют составить качественный коктейль, попадая в эту категорию».

Что за напиток приготовит Андрей для международных судей, мы пока не знаем. Но учитывая его профессионализм и большой творческий полет, уверены, его работу оценят по достоинству. Поэтому, ждем нашего земляка с очередной победой.