Андрей Малахов оформил прописку в Апатитах

Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов теперь официально прописан в Апатитах. Этой новостью шоумен поделился с подписчиками на свой странице в «Инстаграм»: «Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге», - такую подпись Малахов оставил под своим фото с паспортом.