Андрей Малахов открыл Арт-каток в Апатитах

В родной город он приехал вместе с олимпийской чемпионкой Натальей Бестемьяновой.

Территория нового катка украшена художником Вовой Перкиным, а первый круг по льду сделала олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду, 4-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы Наталья Бестемьянова.

На открытие катка приехали известные блогеры. Посетить каток можно ежедневно. Он работает ежедневно!

Арт-парк появился благодаря инициативе основателя Центра современного искусства «Сияния» Андрей Малахов и его команды, сообщает издание «Мурманский вестник».