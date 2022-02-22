Андрей Малахов запускает новое ток-шоу. Оно будет транслироваться на одном из центральных каналов

Передача называется «Малахов» - по фамилии ведущего, которая за многие годы работы на телевидении стала настоящим брендом. Отличие новой программы от других ток-шоу заключается в том, что на съёмочной площадке будет, развернут колл-центр. Один телефонный звонок в прямом эфире может повлиять на чью-то жизнь. Премьера шоу состоится уже 28 февраля.