Андрей Малхасян, глава Кольского района, мечтает о териберской Мекке

Новым героем программы «Проще говоря» станет глава Кольского района Андрей Малхасян. В беседе с Эллиной Ким он расскажет о том, что уже сделано под его руководством в районе, поделится планами на будущее, а также расскажет о том, как будет выглядеть туристическая Мекка - Териберка.

Всё это и многое другое ждёт вас в новом выпуске программы «Проще говоря» с главой Кольского района Андреем Малхасяном. Увидеть его можно сегодня в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф