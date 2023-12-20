Андрей Малий и Роман Харлым: встречаем 2024-й без опасений и тревог, или Безопасный Новый год!

Новый год – самый весёлый, самый долгожданный праздник. Но чтобы новогодние праздники ничем не омрачились, необходимо помнить… Нет, не только помнить, а соблюдать правила «Безопасного Нового года».

Где в квартире можно ставить новогоднюю ёлку? Какими гирляндами можно её украшать? Как пользоваться пиротехническими изделиями?

На эти и другие важные для нашей безопасности вопросы ответят гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области Андрей Малий и Роман Харлым.