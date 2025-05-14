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Андрей Неказаченко, студент Мурманского кооперативного техникума, удостоен стипендии правительства РФ

Стипендия правительства Российской Федерации – это признание студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. Студент 3 курса Мурманского кооперативного техникума в свои 18 лет уже удостоился такого поощрения.

Андрей Неказаченко, студент Мурманского кооперативного техникума по направлению «Информационные системы и программирование»: «Я не ожидал … Я был удивлён».

Уже на первом курсе куратор группы Марина Бурзун – куратор и наставник Андрея, увидела в нём потенциал и сильную тягу к знаниям. Для студента это не первая награда, ещё в прошлом году он удостоился стипендии главы города Мурманска за выдающиеся успехи в учёбе.

Марина Бурзун, преподаватель Мурманского кооперативного техникума, куратор Андрея Неказаченко: «Я горжусь ими».

Гордиться действительно есть чем. За плечами одного из подопечных – участие в международных научно-практических конференциях, победы в форумах, публикации, в том числе в международных научных изданиях. Одна из главных работ Андрея, которая уже отмечена не только коллективом техникума, но и академическим составом Мурманского арктического университета, это модуль тестирования знаний студентов.

Марина Бурзун, преподаватель Мурманского кооперативного техникума, куратор Андрея Неказаченко: «Когда студент заинтересован, то он это делает с удовольствием».

Марина Сергеевна работает не для наград, хотя и это приятно, но в первую очередь для того, чтобы разжечь в студентах интерес к получению знаний, к выбранному предмету и применению полученных навыков.

Андрей Неказаченко, студент Мурманского кооперативного техникума по направлению «Информационные системы и программирование»: «Стипендия не является для меня каким-то главным фактором».

Главное, что система действительно полезна. Она получилась, что называется универсальной. В будущем её можно наполнить другими темами по разным модулям и направлениям. А сам автор программы планирует продолжить обучение в сфере информационных технологий в Мурманском арктическом университете.

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