Андрей Нифантов: легко ли быть «усатым нянем?»

Уже три года Андрей Нифантов работает в Мурманском центре социальной помощи семье и детям. В этот центр попадают ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

К любому ребёнку нужно искать подход, а к тем, кто уже не верит взрослым, - такой подход найти вдвойне сложнее, считает Андрей Нифантов.

Что толкнуло гостя программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - специалиста по социальной реабилитации Мурманского центра социальной помощи семье и детям Андрея Нифантова пойти в столь не привычную для мужчины профессию? Трудно ли работать с детьми? И почему так важно на собственном примере показывать, что такое хорошо и что такое плохо?

На эти и другие сложные вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает Андрей Нифантов.