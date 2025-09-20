Андрей Пухов, участник проекта «Герои Севера», в программе «Итоги», или Северяне помнят Фиделя Кастро и восстанавливают бесследно исчезнувшие скульптуры

10 тысяч рублей составила ежемесячная выплата, которую стали начислять с сентября сотрудникам полиции от регионального правительства. Получателями доплаты стали участковые уполномоченные и работники транспортной полиции.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Андрей Пухов - участник проекта «Герои Севера».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Полярники Арктического и антарктического научно-исследовательского института успешно завершили операцию по доставке сменного состава и снабжения для экспедиции «Северный полюс-42» и перебазировали дрейфующую станцию на новое ледовое поле в 430 километрах от прежнего. Новая льдина площадью около 36 кв. км и толщиной до двух метров станет научной площадкой для учёных до весны 2026 года. На льдине вновь развернуто научное оборудование и поднят российские триколор. Операция по перебазированию станции проводилась при поддержке научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» и вертолётов МИ-8 МТВ. «Трешников» доставил полярникам около 50 тонн грузов – свежие продукты, топливо, научное оборудование и посылки из дома, а также проложил канал для ледостойкой платформы к новому ледовому полю. За время дрейфа с октября прошлого года станция прошла уже 3,5 тысячи километров. В программе СП-42 более 50 видов исследований. Результаты научных наблюдений показывают: несмотря на сокращение летнего льда в начале двухтысячных, необратимых изменений в арктической климатической системе пока не зафиксировано.

Мурманск с рабочим визитом посетила делегация Алтайского края. Говорили о сотрудничестве в сферах промышленного производства, продовольствия и туризма, о перспективах прямого авиасообщения между регионами.

Северяне приходили на участки для голосования и с собаками, и с лошадьми. В штабе общественной поддержки подвели итоги муниципальных выборов в Мурманской области.

В Мурманске создали уникальный аудиоспектакль о визите в Советский Союз кубинского лидера Фиделя Кастро. Проект получил название «Гость с Острова свободы» и основан на архивных записях, публикациях в СМИ и воспоминаниях очевидцев. Иммерсивный спектакль переносит слушателей в будоражащие дни визита Кастро: от его разговоров с пилотами на пути к Кольскому полуострову до торжественного концерта с участием моряков Северного флота, митинга на привокзальной площади Мурманска. В создании спектакля участвовали мурманские актёры и журналисты. Приезд Кастро стал событием мирового масштаба в контексте Карибского кризиса и кубинской революции. Визит в Мурманск команданте назвал самым волнующим моментом жизни. В Заполярье его встречали не просто как легендарного революционера, а как мировую звезду. Премьера аудиоспектакля «Гость с Острова свободы» состоится в октябре.

10 тысяч рублей составила ежемесячная выплата, которую стали начислять с сентября сотрудникам полиции от регионального правительства. Получателями доплаты стали участковые уполномоченные и работники транспортной полиции. Теперь эту сумму ежемесячно будут перечислять более чем 500 сотрудникам УМВД. А с 1 января следующего года такие же выплаты начнут переводить и региональным Росгвардейцам, которые непосредственно участвуют в охране общественного порядка.

Три года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства - такое наказание получили педагоги одного из домов детского творчества Санкт-Петербурга по вине которых в Хибинах под лавиной погиб ребёнок. Наталья Учеватова, следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области, напомнила, что девочка погибла от переохлаждения. Виновными не была учтена физическая подготовленность детей, что повлекло поздний выход на склон, разрыв группы во время движения и утрату контроля со стороны руководителя за действиями участников похода. Кроме того, у туристов отсутствовало снаряжение, которое необходимо при прохождении горной местности, в том числе для быстрого поиска и спасения попавших под лавину.

Следователями возбуждены уголовные дела в отношении бывшего генерального директора одного из морских портов, базирующихся на территории Мурманска. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, фигурант из корыстных побуждений, используя служебное положение, оформил 2 договора займа денежных средств, принадлежащих предприятию. В последствии на эти 30 миллионов рублей он приобрёл элитную недвижимость на территории Мурманской и Калининградской областей. Расследование продолжается.

В Мурманске появилось ещё одно место, куда могут обратиться люди, борющиеся с зависимостями и освобожденные из исправительных учреждений. Члены регионального общественного Совета при УФСИН посетили пространство социальной адаптации «Цоколь».

В Алакуртти торжественно отметили 81-летнюю годовщину со дня освобождения села от немецко-фашистских захватчиков.

«У незнакомого посёлка - на безымянной высоте» вновь собрались музыканты и исполнители со всей Мурманской области на традиционный фестиваль патриотической песни. В этом году участников принимал юбиляр: населённый пункт Оленья Губа.

Бесследно исчезнувшие скульптуры Мурманска восстановили с помощью 3D-технологий. Теперь утраченные статуи можно увидеть в областном художественном музее столицы Заполярья.

В Мурманске покажут балет. В Мурманск прибыли московские гости с сильной классической программой. Имперский русский балет покажет «Кармен», исполнит произведения Шопена и Чайковского.

Российская академия наук совсем недавно зарегистрировала в своём словаре 657 новых слов. Русский язык официально пополнился такими выражениями как, например, «смузи», «движуха» и «тиктокер». Что на этот счёт думают филологии и актуально ли для современной молодёжи говорить грамотно, смотрите в нашем материале.

Неожиданно тёплое начало осени в Мурманской области радует северян и продлевает сезон тихой охоты. За лесными деликатесами в основном отправляются в лес, но пополнить запасы можно и на городских рынках. Подробнее, расскажем в нашем сюжете.