«Андрей, с ДРЖ #Апатиты» - поздравление разместили на крышах домов

Жители Апатитов решили оригинально поздравить своего земляка, известного тележурналиста и шоумена Андрея Малахова с днём рождения.

На крышах трёх домов они написали «Андрей, с ДРЖ #Апатиты».

Своеобразную открытку запечатлели на видео, снятое с квадрокоптера. Этим видео в социальных сетях поделился один из инициаторов необычного поздравления Антон Рассказов.

«11 января отмечает день рождения самый известный апатитчанин, который добившись успеха, не забывает про малую родину! Андрей Николаевич много сделал для родного города, поэтому в его день рождения мы решили подарить земляку временный арт-объект на фоне любимого города, - написал Антон. - Желаю Андрею Малахову здоровья, удачи и творческих успехов! Спасибо за всё!».

Все работы по созданию надписи на крышах домов проводились с участием администрации города и управляющих компаний.