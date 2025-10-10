День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.25 12:00
Андрей Савенков и Надежда Бессонова: колледжи - перезагрузка
Колледжи Мурманской области больше не те, что были раньше. Запущены современные образовательные кластеры, созданы сотни новых лабораторий, а самые успешные студенты получают стипендии до 100 тысяч рублей.
Что стоит за этим прорывом?
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа, и Надежда Бессонова, и.о. директора Мурманского строительного колледжа, рассказывают о том, как сегодня готовят востребованных специалистов и почему за средним профессиональным образованием — будущее!
Последние комментарии
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
