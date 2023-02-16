Андрей Серов и Елена Герасимова: о конкурсе исполнителей народной песни «Русские напевы»

В воскресенье, 19 февраля, в Мурманске пройдёт открытый областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени Владимира Моисеевича Колбасы.

В этом году конкурс посвящён 85-летию со дня образования Мурманской области. В этот день на сцене «Кировки» прозвучат задушевные, мелодичные песни о Кольском крае, произведения из богатейшего наследия Владимира Моисеевича Колбасы, а также казачьи песни в исполнении народных самодеятельных коллективов со всей Мурманской области. В программу «Русских напевов» войдут конкурсные просмотры номеров участников и концерт «Песни нашей Родины» заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы.

Сколько участников конкурса и откуда они? Почему одна из песен обязательно должна быть о Кольском Заполярье, а другая - спета а капелла? Кто будет в жюри? Об этом пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Андреем Серовым, хормейстером ансамбля песни и танца «Россия», и Еленой Герасимовой, заведующей отделом фольклора ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова». Ещё спросим у наших гостей, как в наше время привлекать молодёжь к народному творчеству и что в целом делать для сохранения и развитие русского песенного исполнительства.