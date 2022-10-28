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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.22 12:00

Андрей Шишко и Иван Алейнер: о серии домашних игр хоккейного клуба «Арктика» и планах на будущее

Среди игроков – талантливые молодые спортсмены из множества городов и регионов нашей страны - от Мурманска и Полярных Зорь до Москвы, Казани, Челябинска, Новосибирска и Владивостока. В этом сезоне им предстоит провести за «Арктику» 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного Первенства в конференции «Запад».

ХК «Арктика» был создан по инициативе главы региона Андрея Чибиса перед сезоном-2021/22. В минувшем сезоне наша команда выступала в Западной конференции НМХЛ и по итогам регулярного чемпионата заняла шестое место.

«Наконец-то у Мурманской области есть своя молодёжная хоккейная команда! Я всех поздравляю с этим праздником! Очень рассчитываю, что большое количество болельщиков будет приходить на игры нашей команды. Рассчитываю на то, что наши хоккеисты будут уверенно, смело и активно бороться за победу. Ну а мы будем поддерживать наших спортсменов. Ребята, помните – вы представляете Мурманскую область, столицу Арктики. Удачи вам, мы уверены, что вы нас не подведёте!», – сказал глава региона.

Среди игроков – талантливые молодые спортсмены из множества городов и регионов нашей страны - от Мурманска и Полярных Зорь до Москвы, Казани, Челябинска, Новосибирска и Владивостока. В этом сезоне им предстоит провести за «Арктику» 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного Первенства в конференции «Запад».

26 и 27 октября в Мурманске в Ледовом дворце спорта ХК «Арктика» принимала ХК «Брянск».  Обе встречи заполярные хоккеисты проиграли: 2:4 и 2:3. Отметим, что северяне не уступали гостям в технике или тактике игры.

Как команде играется дома? У кого будут в гостях в этом сезоне? Как изменилась жизнь клуба спустя год? На эти и многие другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечают Андрей Шишко, директор по продвижению и развитию хоккейного клуба «Арктика», и Иван Алейнер, капитан хоккейного клуба «Арктика».

 

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