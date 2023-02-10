Андрей Скороходов, дирижёр-постановщик музыкального спектакля «Давайте создадим оперу»: о спектакле-игре для молодёжи

18 февраля в Мурманской областной филармонии пройдёт интерактивная опера. В этом спектакле принимают участие студенты Мурманского колледжа искусств, профессиональные певцы, струнный оркестр, хор филармонии.

Напомним, что премьера состоялась в прошлом году, она прошла с большим успехом. Это история о приключениях маленького трубочиста, разыгрываемая при непосредственном участии зрителей, получающих уникальную возможность не только воочию наблюдать за всеми этапами создания оперного спектакля, но и самим хором дружно исполнить несколько песен.

Как и у кого появилась эта идея? В чём уникальность спектакля? Сколько дней будет идти показ? На эти и другие вопросы ответит гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Андрей Скороходов, дирижёр-постановщик музыкального спектакля-развлечения для молодёжи «Давайте создадим оперу».