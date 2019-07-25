Андрей Сысоев, глава администрации горда Мурманска, поможет горожанам провести собрание по важному вопросу

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие во встрече с жителями Первомайского округа областного центра. Такой открытый диалог позволяет наладить обратную связь и решить наиболее острые городские проблемы, считает руководитель города. Горожан, как и предполагалось, в большей степени волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и социальной поддержки.

Задать интересующие вопросы главе администрации города Мурманска Андрею Сысоеву пришли неравнодушные горожане. Как правило, большую активность на таких мероприятиях проявляют старожилы, но в этот раз участие в диалоге приняли и представители молодого поколения. Для тех, кто по каким-то причинам не смог присутствовать на встрече лично, на сайте администрации провели онлайн трансляцию мероприятия.

В первую очередь мурманчан волновали вопросы благоустройства дворовых территорий. Например, мурманчане спрашивали, почему, несмотря на то, что прошла уже половина лета, в городе есть места, где трава не скошена.

- Неужели у нас нет рабочих рук, чтобы выкосить крапиву, ведь можно выкосить траву и навести порядок, - считают мурманчане.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, ответил на эту претензию, что в Управлении дорожного хозяйства не хватает специалистов, которые бы согласились косить траву за 40 тысяч рублей в месяц: «Какая должна быть зарплата у человека на этой работе? 30 тысяч, а мы говорим о сорока, сорок мало, сколько тогда? Но не идёт человек работать за такие деньги. Вот завтра с утра мужчины, которые желают поработать на благо города, приходите в УДХ, пожалуйста», - призывает глава администрации.

Проживающие на Кольском проспекте в домах №№ 136 и 138, в течение долгого времени не могут решить, что хотят видеть в общем дворе: парковку или спортплощадку.

Спортивная площадка, на которой выросло уже несколько поколений детей, превратилась в автостоянку. А это придомовая площадка, а жители не могут этот вопрос решить самостоятельно: одни жалуются на машины, а другие там их паркуют. Люди сами должны принять решение.

Андрей Сысоев пообещал оказать содействие в проведении общего собрания, которое поставит точку в споре между соседями.

Во время диалога глава города отметил, что Первомайский район сейчас под пристальным вниманием властей. Например, лесополосу от здания Первомайской администрации и до проспекта Кольского, 101 планируют благоустроить и создать на территории масштабную рекреационную зону. Если горожане пожелают, то на этом участке возведут и православный храм.

Диалог с жителями продолжался около 2-х часов, все озвученные проблемы зафиксированы и вскоре по ним будут приняты решения.