Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск, провёл «занятие» с лучшими выпускниками школ

Последний звонок прозвучал для мурманских 11-классников. Радостный и одновременно грустный праздник отметили почти 4 тысячи ребят, которые ещё вчера сидели за партами. В честь этого знаменательного события глава администрации города Мурманск встретился с лучшими выпускниками лично.

Например, выпускник Леура Мартин с детства увлекается спортом, но особенно он отличился оценками не в аттестате и медалями, а своими научными исследованиями. В этом году он стал абсолютный победителем форума молодых исследователей программы «Шаг в будущее», на которой представил свою работу в области психологии.

Встреча прошла в виде урока, на который пригласили 25 лучших выпускников, из которых сформировали импровизированный класс. Участники отчитались перед главой администрации за свои успехи на школьной скамье, в спорте, искусстве, за победы и призовые места. Каждый желающий задал свои вопросы главе не только по вопросам образования, но и трудоустройству, жилищным проблемам, развитию города.

- Это мероприятие, которое мы традиционно проводим каждый год, особенное, потому что мы встречаемся с лучшими из лучших, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск. - Это действительно очень успешные, замечательные, талантливые дети. И слово «талантливые» здесь абсолютно звучит без натяжек.

Вчера школьники, а уже завтра - врачи, инженеры, художники, сотрудники правоохранительных органов - все двери открыты. Трудный путь предстоит ребятам, но каждый из них знает, чего хочет и способен добиться цели. Для многих сложнее, оказывается, покинуть стены любимой школы, попрощаться с учителями и продолжить свой путь.

- Мы заканчиваем школу, мы добились того, чего хотели, - говорит Кузибаева Ксения, выпускница кадетского класса лицея № 2 (г.Мурманск). - Впереди институт. Грустно расставаться.

После встречи с Андреем Сысоевым ребята вместе с остальными выпускниками города отправились на праздничный концерт, который традиционно проходил в центре города. А уже с завтрашнего дня - финишная прямая - экзамены и поступление в университет.