Андрей Сысоев и Евгений Никора проверили качество ремонта в 21-й школе

Раньше в кабинете информатики 21-й школы Мурманска было, мягко говоря, неуютно. Компьютеры были старыми, по стенам свисали провода, а в классе стоял холод. Недавно здесь завершили комплексный ремонт: заменили освещение и систему отопления, к каждому столу аккуратно подвели электросети, установили новые окна, обновили покрытие пола, провели отделку стен и потолка.

Анастасия Ясакова, ученица 9-го класса школы № 21 города Мурманска: «Класс был почти полупустой и оборудование было старым. Некоторые не могли работать, а сейчас девять человек могут поместиться за столы».

Теперь школьники занимаются информатикой с удовольствием. Своими впечатлениями они поделились с главой администрации Мурманска Евгением Никорой и мэром Андреем Сысоевым, которые приехали лично оценить выполненный ремонт.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманск: «Результат ремонта класса информатики налицо. Нам понравилось, детям тоже нравится. И такие точечные задачи они будут и дальше решаться».

Главы города осмотрели школьную столовую, узнали, хорошо ли питаются дети, в каких условиях проводят обеденное время.

А в актовом зале оказалось всё не так гладко. Здесь установили новые окна, но в помещении по-прежнему холодно, помещение нуждается в ремонте. А вот цифровая система видеонаблюдения «Безопасный город», установленная и внутри образовательного учреждения, и по периметру территории, высоко была оценена главой Мурманска.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Дети, зная, что за ними есть вот такое наблюдение, соответственно себя держат в руках. Это очень хорошо».

Во время визита в школу к главам Мурманска обратился отец одной из учениц. Он рассказал, что много лет здесь работал кабинет ортопии – коррекции зрения для детей, но летом его закрыли из-за отсутствия лицензии. Теперь, школьникам приходится ездить в поликлинику для лечения. А так как его семья живёт в посёлке Молочный, то их направляют в детскую клинику на улице Папанина, которая находится очень далеко.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманск: «Вскрылась проблема, которая оказалась на стыке системы образования и здравоохранения. Я про это знаю и действительно этот вопрос надо поднимать с губернатором, с Министерством здравоохранения, Министерством образования. Всё сделано правильно, а людям неудобно, значит, на самом деле, неправильно, на самом деле, мы ошиблись».

Стоит отметить, что школа № 21 - региональная стажировочная площадка института развития образования Мурманской области по введению и реализации адаптированных образовательных программ. Также в этом году учреждение стало пилотной площадкой по введению электронных учебников в образовательную деятельность.