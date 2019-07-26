Андрей Сысоев подчеркнул необходимость содержать зеленые зоны в порядке

Глава администрации города Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход ремонта дороги по улице Капитана Орликовой.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманске предусмотрен ремонт дорог и тротуаров на 27 объектах. Один из них - улица капитана Орликовой.

Такой масштабный ремонт объясняется рациональностью не только с точки зрения опрятного облика городских дорог, но и экономии.

Дорогу должны отремонтировать до 10 августа. Но специалисты не исключают возможности сдать объект раньше назначенного срока. Однако у главы администрации возникли вопросы, связанные с благоустройством зеленой зоны.

Траву пообещали покосить в ближайшие дни. Андрей Сысоев подчеркнул, что даже в период отпусков и нехватки рабочей силы, необходимо содержать зеленые зоны в порядке.