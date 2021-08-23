Андрей Сысоев покинул пост на фоне скандала о недвижимости в Латвии

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев попросил освободить его от должности, заявив о намерении посвятить себя реализации важнейших проектов для города.

Совет депутатов Мурманска большинством голосов принял досрочную отставку главы города Андрея Сысоева, который был избран мэром в сентябре 2019 года, а до этого 9 лет работал в должности сити-менеджера.

Напомним, в мае в СМИ появилась информация о наличии недвижимости в Латвии у бывшей супруги Сысоева, с которой развёлся в 2016 году.

Сегодня же депутаты городского Совета выбрали нового председателя, а соответственно и мэра Мурманска. Голосование было безальтернативным и тайным. Впрочем, все тайной в этом случае очень быстро стало явным, интригу народные избранники держали недолго.

Кандидатура Михаила Белошеева на пост главы муниципалитета была единственной, его поддержали 22 из 25 депутатов.