Андрей Сысоев поклялся служить на благо мурманчан

Сегодня в день 103-й годовщины основания города Мурманска состоялось торжественное политическое событие - инаугурация вновь избранного главы муниципального образования город Мурманск Андрея Сысоева. Поддержать нового мэра собрались политики, руководители различных структур, депутаты городского совета и почетные граждане города-героя.

Сегодня в Мурманске двойной праздник. Торжественная церемония вступления в должность нового главы города совпала с днём 103-й годовщины со дня основания Мурманска. За несколько минут до инаугурации избранный глава Андрей Сысоев делится с журналистами эмоциями:

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Волнение. Конечно, это высочайший уровень ответственности, хочется поблагодарить всех мурманчан, которые отдали за меня голоса, как за кандидата в депутаты Совета депутатов, за депутатов, которые единогласно проголосовали за назначение меня на эту должность».

Торжественная музыка прерывается тишиной. Наступают самые волнительные секунды церемонии - присяга.

С этого момента Андрей Сысоев официально вступает в должность главы города-героя Мурманска. С напутственными словами к новому мэру обращается депутат Государственной Думы Алексей Веллер и преподносит Андрею Сысоеву символичный подарок.

Алексей Борисович, не так давно сам занимавший должность мэра Мурманска, уверен, что Андрей Сысоев справится со всеми поставленными задачами, и заполярная столица с каждым днём будет становиться краше.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ: «Андрей Иванович обладает колоссальным опытом, который за 9 лет он приобрел будучи главой администрации города Мурманска, и сегодня я ему желаю весь этот накопленный опыт претворить на новом месте в новой должности, при новых полномочиях высшего должностного лица города. Я не сомневаюсь, что вместе с депутатами создадут такую хорошую политическую силу, которая будет двигать наш город к развитию».

От имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, инаугурация которого состоялась ровно неделю назад, нового главу города поздравляет врио вице-губернатора Мария Дерунова.

Мария Дерунова, врио вице-губернатора Мурманской области: «Муманск должен стать городом с принципиально новым качеством жизни, городом удобным, городом технологичным, городом, где для человека каждый день обеспечиваются все возможности для своего развития, чтобы детям было комфортно, старшему поколению, чтобы все активные люди могли реализовать свои возможности и таланты».

На торжественной церемонии присутствует и сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. Как опытный медик, она уверена, что развитие здравоохранения в Мурманске возможно при тесном сотрудничестве федеральной структуры и муниципалитета.

Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской области: «Совместно с министерством здравоохранения, я думаю, что будут предприниматься те успешные шаги, а именно что касается ответственности и обязанности, это предоставление жилого помещения для медицинских работников, это социальные какие-то поощрения».

Экс-глава города Тамара Прямикова, отвечая на вопросы журналистов, говорит, что доверяет Андрею Сысоеву и передает бразды правления в его руки с доверием и уверенностью.

Тамара Прямикова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я даже не сомневаюсь, что все будет хорошо, что все будет комфортно, как вы спрашиваете. А почему бы городу не расцветать, Андрей Иванович 9 лет возглавлял городскую администрации, все эти годы он был занят конкретной исполнительной деятельностью, основные задачи по функционированию города под его руководством осуществлялись. Результаты его деятельности мы видим каждый день, бывая на улицах города, бывая в школах, детских садах».

Андрея Сысоева депутаты городского совета выбрали единогласно. Причина такого доверия, по словам народных избранников, руководящий и хозяйственный опыт кандидата.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На данный момент проблем в городе сегодня много, делать это нужно, естественно не в ручном управлении, я уже говорил и повторюсь вновь, что среди нового состава горсовета Андрей Иванович, пожалуй, самый опытный, который имеет опыт административного управления, и я считаю, что он вполне справится со своей задачей».

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Сегодня очень торжественный момент в жизни города, потому что Андрей Иванович вступает в новую ипостась, и я очень верю в то, что те задачи, которые будут стоять перед городом, те надежды, которые имеют горожане о развитии города Мурманска, они будут выполняться семимильными шагами и очень быстрым темпами».

Сам Андрей Иванович отмечает, самые важные слова, произнесенные им в этот день - «Служить населению города-героя Мурманска». Новый глава ставит свой основной целью сохранение темпов развития города героя Мурманска.