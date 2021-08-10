Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска

Глава Мурманска сообщил, что собирается уйти в отставку. Решение Андрей Сысоев, по его словам, принял добровольно и вскоре огласит его депутатам мурманского городского Совета.

Как сообщил Андрей Сысоев, он планирует заняться решением задач, которые перед городом ставит руководство России в соответствии с долгосрочными планами по развитию Арктики. Официальное заявление о своей отставке глава сделает во время внеочередного заседания городского Совета депутатов 23 августа. В этот же день будет выбран исполняющий обязанности главы муниципального образования.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важных для города проектов. Уверен, что для этой непростой работы у меня достаточно сил, знаний и опыта. К сожалению, решение этих задач потребует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы муниципального образования. В связи с этим прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя совета депутатов».