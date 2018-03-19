Андрей Сысоев проголосовал сразу за все 19 дизайн-решения проекта «Комфортная городская среда»

Мурманчане показали небывалую активность не только на выборах Президента страны, но и на рейтинговом голосовании за приоритетный проект «Комфортная городская среда». Внесли свой вклад в выбор планов по благоустройству и изменению облика города и первые его лица.

Рейтинговая гонка за приоритетный проект благоустройства общественных зон и мест отдыха взволновала мурманчан практически так же, как и выборы президента. На суд народного жюри представили 19 дизайн-проектов в различных районах Мурманска, среди них: парки, скверы, мемориалы, детские и спортивные площадки.

- Обязательно голосуем за комфортную городскую среду. У нас оборудован избирательный участок и явка на эти участки тоже достаточно активная, потому что мурманчане заинтересованы в том, чтобы город Мурманск становился только прекраснее, - говорит Светлана Белецкая, председатель участковой избирательной комиссии № 53 города Мурманска.

Отдать свой голос можно не за один, а за несколько объектов – ведь голосование рейтинговое и определяет лишь очерёдность строительства. И всё же мурманчане между собой во многом единодушны:

- Мне кажется, что нужно доделать площадку около Семёновского озера. И реконструкция Театрального бульвара актуальна, памятники Ленину и Кирилу и Мефодию требуют внимания.

- Проголосовал за Семёновское озеро, чтобы там была хорошая площадка, чтобы там развлекались и дети, и взрослые, и всем было хорошо отдыхать.

Определить то, как будет выглядеть город-герой в будущем, долг каждого его жителя. Однако, выбрать своих фаворитов получается не у всех. Глава администрации города Мурманска проголосовал сразу за все 19 проектов. Андрей Сысоев убежден, что каждый из объектов должен быть воплощён в числе первых.

- Даже рука не дрогнула отметить все 19 проектов, - признаётся Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Это рейтинговое голосование, поэтому после того, как мы подведём итоги, то мы для всех объектов установим сроки их реализации. В этом году сделаем столько сколько будет средств, хотя средства уже в бюджете предусмотрены. Есть уже сметы по каждому объекту. Дальше мы будем двигаться по этому списку, но могут появиться и дополнительные объекты, но это тоже хорошо.

В ближайшие дни станет известно, какие дизайн-проекты стали лидерами рейтинговой гонки, сколько объектов будет создано в этом году. Это опередит счётная комиссия.