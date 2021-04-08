Нерадивые подрядчики продолжают портить наши дворы, а горожане недовольны. Дело дошло до главы муниципалитета. Сегодня Андрей Сысоев проверил состояние дворов в Первомайском округе.

Ледокольный проезд и окрестные дворы пострадали от ужасного ремонта. Жители района возмущены качеством проведённых работ - лестница сделана плохо, у неё частично отсутствуют перила, а местные заборы скоро рассыпятся от ржавчины. Словом - вопиющая халтура налицо.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я только не понимаю, почему должен был приехать сюда глава муниципалитета, чтобы вот это вот всё увидеть. Понятно, что всё это нужно сносить и делать заново. Ну, вот эти вот столбики, которые мы с вами посмотрели, ну, вообще – безалаберно, понимаете».

Но администрация Мурманска всё же нашла управу на бессовестных строителей, многострадальная лестница будет приведена в порядок. Более того, освещение на Ледокольном проезде, которое должны были установить ещё 8 месяцев назад, наконец-то доделано.

Компанию, выбившуюся из графика работ, оштрафовали.