Андрей Сысоев встретился с представителями талантливой молодёжи Мурманска

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев встретился с представителями талантливой молодёжи. Ребята рассказали о своих успехах за этот год и поделились планами на будущее.

На встрече с главой городской администрации юные мурманчане - ученики школ, колледжей и лицеев, победители множества конкурсов и олимпиад. Им уже сейчас пророчат большое будущее и называют надеждой региона. Но в основе таких достижений лежит работа педагогов, поддержка родителей и собственный ежедневный труд.

- Процесс начинается ещё с детского сада. Причём во всем диапазоне. Ведь когда-то мы радовались тому, что наши школы вошли в 500 лучших школ страны. А сегодня наш 123 детсад вошёл в список ста лучших садов РФ, - сообщил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Талантливым ребятам удается одновременно преуспеть и в учебе, и науке, и искусстве, и спорте.

Волонтерская деятельность в Мурманске стремительно набирает популярность. Всё больше юных горожан становятся не только активными её участниками, но и придумывают собственные проекты.

- Планирую на будущий год реализовать проект, который направлен на творческую деятельность, - делится своими планами Мария Забродина, ученица школы № 49 (г.Мурманск), участник проекта «Волонтеёы России». - Мне интересно организовывать мероприятия. Мы уже работали с детьми-инвалидами. В моём проекте мы хотим помочь детям-инвалидам выступить на сцене с другими ребятами.

Андрей Сысоев отметил высокий уровень всей системы образования в Мурманске, похвалил ребят за активность, пожелал новых побед и посоветовал уже сейчас всерьёз задуматься о выборе будущей профессии и вуза.