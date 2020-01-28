На территория ГОКа «Олений Ручей» проводится принудительный спуск лавинЗНАКИ 2.0: Какие возможности раскрывает 2020 год перед нами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.20 19:30

Андрей Сысоев заставит сменить обои в отремонтированной квартире

Ещё одна просторная и отремонтированная муниципальная квартира в Первомайском округе Мурманска готова к заселению. Качеству жилья, предоставляемого в областном центре очередникам, городские власти уделяют особое внимание. Андрей Сысоев лично проверил, как проведены работы, нашлось место и критике.

Скоро в отремонтированных стенах этой трёшки на улице Ломоносова закипит жизнь. Кому посчастливится сюда въехать, пока не решено, но квартира точно будет предоставлена горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Андрей Сысоев лично проверил качество проведенных работ, нашёл ложку дегтя и поручил исправить.

Андрей Сысоев,  глава муниципального образования город Мурманск: «Отмечу, хорошее качество выполнения работ, но мастера умудриться обклеить такими помпезными обоями всю квартиру, не учитывая назначения комнат, кухни, гостиной и  спальни. Это даже безграмотностью подрядчика назвать нельзя. Здесь же ещё заказчик есть, который принимал эту работу. Конечно, это надо переделать».

Когда-то здесь произошёл пожар, потребовался капитальный ремонт. Заменили все: трубы, электропроводку, рамы, двери, сантехнику, электроплиту, выровняли полы. Внутреннюю и внешнюю отделки выполнили качественными и недешевыми материалами. Ремонт оставшихся без хозяев помещений и передача их горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, одно из направлений обеспечения мурманчан комфортным жильём.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я ни разу не слышал от людей, которые получают у нас эти квартиры, претензий по качеству. Больше того, ко мне обращались и говорили, вот маневренный фонд, а эти квартиры идут, в том числе, под маневренный фонд, у нас никаких нареканий нет. Спасибо городу, что вы потратили деньги и сделали жильё, в котором можно заезжать и жить. Мебель поставил и ничего не нужно делать».

Наряду с другими направлениями решения жилищного вопроса северян - строительства социальных домов, приобретения городом для них заветных квадратных метров на вторичном рынке, перевода нежилых муниципальных помещений в жилые, ещё 80 муниципальных квартир будут отремонтированы и переданы мурманчанам в этом году. Это поможет сократить число очередников, которых, к слову, на период окончания прошлого года было более семи тысяч.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРуководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Светлана
28.01.20 16:17
Очень хорошо, что об этом рассказыывают. Вот только все это для показухи. Я лично обращалась к Драгун И.А. с жалобой на боль в груди, он посмотрел только мою мамографию и сказал, что все" более чем
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубы
Д.О. Вернер
28.01.20 14:13
Если главадмин, вместо выполнения своих прямых обязанностей, и депутаты, вместо исполнения наказов избирателей, сами "патрулируют" районы города, то чем тогда занимаются Управления трёх админокругов?
Комментарий к новости:Состояние придомовых территорий на строгом контроле
Андрей
27.01.20 20:51
А вот интересно, сказали ли в "Окраине" губернатору о "серых " зарплатах и отпуске 37 дней??
Комментарий к новости:Из чего же, из чего же сделаны наши… сосиски?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Анна Герман. Тайна белого ангела». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO ДеньгиПовысились потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 49 копеек, евро почти на 45 копеек-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыГосдума единогласно приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 60 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика