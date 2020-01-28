Андрей Сысоев заставит сменить обои в отремонтированной квартире

Ещё одна просторная и отремонтированная муниципальная квартира в Первомайском округе Мурманска готова к заселению. Качеству жилья, предоставляемого в областном центре очередникам, городские власти уделяют особое внимание. Андрей Сысоев лично проверил, как проведены работы, нашлось место и критике.

Скоро в отремонтированных стенах этой трёшки на улице Ломоносова закипит жизнь. Кому посчастливится сюда въехать, пока не решено, но квартира точно будет предоставлена горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Андрей Сысоев лично проверил качество проведенных работ, нашёл ложку дегтя и поручил исправить.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Отмечу, хорошее качество выполнения работ, но мастера умудриться обклеить такими помпезными обоями всю квартиру, не учитывая назначения комнат, кухни, гостиной и спальни. Это даже безграмотностью подрядчика назвать нельзя. Здесь же ещё заказчик есть, который принимал эту работу. Конечно, это надо переделать».

Когда-то здесь произошёл пожар, потребовался капитальный ремонт. Заменили все: трубы, электропроводку, рамы, двери, сантехнику, электроплиту, выровняли полы. Внутреннюю и внешнюю отделки выполнили качественными и недешевыми материалами. Ремонт оставшихся без хозяев помещений и передача их горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, одно из направлений обеспечения мурманчан комфортным жильём.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я ни разу не слышал от людей, которые получают у нас эти квартиры, претензий по качеству. Больше того, ко мне обращались и говорили, вот маневренный фонд, а эти квартиры идут, в том числе, под маневренный фонд, у нас никаких нареканий нет. Спасибо городу, что вы потратили деньги и сделали жильё, в котором можно заезжать и жить. Мебель поставил и ничего не нужно делать».

Наряду с другими направлениями решения жилищного вопроса северян - строительства социальных домов, приобретения городом для них заветных квадратных метров на вторичном рынке, перевода нежилых муниципальных помещений в жилые, ещё 80 муниципальных квартир будут отремонтированы и переданы мурманчанам в этом году. Это поможет сократить число очередников, которых, к слову, на период окончания прошлого года было более семи тысяч.